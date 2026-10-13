Khuyến Mãi Hi88 Cho Thành Viên Mới – Cập Nhật Quà Thưởng 2026

Khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới mang đến cơ hội gia tăng nguồn vốn trải nghiệm vô cùng hấp dẫn ngay khi tạo tài khoản thành công. Tân thủ có thể dễ dàng nhận tiền thưởng đăng ký, quà nạp đầu và lì xì ngẫu nhiên với điều kiện rút tiền đơn giản. Bài viết dưới đây của Hi88 sẽ bật mí chi tiết cho bạn nội dung các sự kiện và và phương pháp xử lý các sự cố nhận thưởng phổ biến.

Thông tin chi tiết về 5 khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới

Dưới đây là tổng hợp chi tiết 5 chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho tài khoản mới, kèm theo điều kiện nhận thưởng cụ thể từng sự kiện.

Khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới đăng ký tài khoản, tặng freebet 58K

Người chơi mới sau khi hoàn tất thao tác đăng ký và xác thực thông tin cá nhân chính xác tại nhà cái sẽ nhận ngay 58K tiền thưởng trải nghiệm trực tiếp mà không bắt buộc nạp tiền trước. Cụ thể:

Vòng cược yêu cầu Rút tiền tối thiểu Rút tiền tối đa 10 vòng 100K 500K

Lưu ý khi tham gia gói thưởng khuyến mãi như sau:

Thời hạn xác minh: Hoàn tất điền thông tin ngân hàng và xác minh trong vòng 24 giờ kể từ khi tạo tài khoản.

Sản phẩm áp dụng: Tiền thưởng chỉ áp dụng cho sảnh Nổ Hũ và Bắn Cá (trừ trò chơi Nổ hũ hai mặt). Vi phạm quy định sẽ bị thu hồi toàn bộ tiền thưởng lẫn tiền thắng phát sinh.

Ưu đãi nạp tiền lần đầu tặng điểm thưởng lên tới 8,888K

Đối với giao dịch nạp tiền đầu tiên, gói khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới với mã Hi88_150_01 mang đến mức thưởng dựa theo số điểm tích lũy. Yêu cầu vòng cược chung áp dụng cho chương trình này chỉ là 3 vòng cược hợp lệ. Cụ thể:

Mức tiền nạp (Điểm) Điểm thưởng nhận được 50+ 50 100+ 88 300+ 138 500+ 188 1,000+ 288 5,000+ 688 10,000+ 1,028 50,000+ 3,888 300,000+ 8,888

Lưu ý: Sau khi nạp tiền thành công, người chơi bắt buộc nhấn đăng ký chương trình trước khi đặt cược. Nếu đã phát sinh cược trước khi đăng ký, hệ thống sẽ hủy bỏ điều kiện nhận thưởng.

Chương trình nạp tiền lần đầu bằng USDT thưởng đến 12,888k

Giao dịch qua tiền mã hóa USDT mở ra hạn mức thưởng cao hơn cho tài khoản mới. Sau khi hoàn tất nạp USDT lần đầu tại trang Hi88 com và điền thông tin đầy đủ, điểm thưởng cao nhất đạt mức 12,888 điểm. Chi tiết như sau:

Tiền nạp (USDT) Khuyến mãi (Điểm) Yêu cầu vòng cược 2,500+ 288 3 vòng 5,000+ 588 10,000+ 1,088 50,000+ 3,888 100,000+ 6,888 300,000+ 12,888

Quy định áp dụng cho khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới nạp USDT:

Phạm vi trò chơi: Không áp dụng cho sản phẩm Xổ Số. Cược sai sản phẩm quy định sẽ dẫn đến việc thu hồi toàn bộ tiền thắng và khuyến mãi.

Trường hợp áp dụng rộng: Người chơi từng nạp bằng VND trước đó vẫn được tham gia nếu đây là lần đầu giao dịch bằng USDT từ 2,500 điểm.

Chuỗi nhiệm vụ thử thách nhận thưởng 468K dành cho tân thủ

Chương trình khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới mở khóa chuỗi nhiệm vụ đặc biệt từ ngày 01/07/2026, cho phép tích lũy tổng phần thưởng lên tới 468 điểm, chi tiết:

Nhóm nhiệm vụ Điều kiện hoàn thành Điểm thưởng tương ứng Nạp tích lũy 1,000 / 3,000 / 5,000 18 / 28 / 38 Số lần nạp 10 / 20 / 30 lần 18 / 28 / 58 Số ngày cược liên tiếp 10 ngày 18 Tổng cược hợp lệ 10,000 / 30,000 38 / 58 Mốc hoàn thành toàn bộ Đạt 100% danh sách Thưởng thêm 166 điểm

Thao tác nhận thưởng từ chuỗi nhiệm vụ diễn ra theo 2 bước đơn giản:

Bước 1: Tại trang chủ hệ thống, tìm và nhấn chọn biểu tượng “Nhiệm vụ thử thách” nằm ở góc màn hình.

Bước 2: Giao diện hiển thị danh sách công việc. Hội viên tiến hành hoàn thành các điều kiện yêu cầu và nhấn “Nhận thưởng”. Có thể truy cập

Cũng có thể truy cập thông qua đường dẫn: “Tài khoản” -> “Trung tâm khuyến mãi” -> “NHIEMVU”. Hội viên chỉ cần hoàn thành 1 vòng cược hợp lệ là đủ điều kiện rút tiền về túi.

Sự kiện tặng hồng bao lì xì tân thủ lên tới 18,888K

Điểm hấp dẫn khác trong chuỗi khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới là sự kiện nhận hồng bao lì xì phát ngẫu nhiên mỗi ngày với giá trị tối đa 18,888K. Quy trình nhận thưởng bao gồm:

Hệ thống tự động phát thưởng vào tài khoản người dùng may mắn trước 15h00 theo giờ Việt Nam.

Người chơi đăng nhập tài khoản, nhấn chọn biểu tượng “Bao lì xì” và chọn “Nhận lấy” để tích lũy tiền thưởng.

Chương trình này thiết lập quy định sử dụng tiền thưởng rõ ràng như sau:

Yêu cầu hoàn thành 1 vòng cược duy nhất để thực hiện giao dịch rút tiền.

Lì xì có hiệu lực nhận trong vòng 7 ngày kể từ lúc hệ thống phát thưởng; quá thời hạn trên nút nhận thưởng sẽ tự động hết hiệu lực.

Các lỗi thường gặp khiến khuyến mãi Hi88 cho tân thủ bị từ chối

Nhiều người chơi không nhận được tiền thưởng khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới do vướng phải các sự cố cơ bản dưới đây:

Nguyên nhân Hậu quả Phương án xử lý Đã phát sinh cược trước khi đăng ký nhận mã Bị hủy quyền nhận gói ưu đãi Nạp thêm lượt mới hoặc nhận gói khác Trùng IP với tài khoản đã tồn tại Khóa tính năng nhận thưởng Liên hệ CSKH kiểm tra IP Nhập sai thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền Đình chỉ giao dịch rút tiền Điều chỉnh và cập nhật lại thông tin chuẩn xác Chưa hoàn thành doanh thu đúng thời hạn Xóa bỏ toàn bộ tiền thưởng cùng lợi nhuận phát sinh Cần hoàn thành vòng cược đúng số ngày

Lời kết

Chương trình khuyến mãi Hi88 cho thành viên mới mang lại nguồn vốn ban đầu dồi dào, giúp người chơi trải nghiệm trọn vẹn các dịch vụ giải trí trực tuyến. Việc nắm rõ điều kiện và tuân thủ quy định doanh thu của từng sự kiện sẽ đảm bảo quá trình nhận thưởng diễn ra thuận lợi 100%.